Bartın'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

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Bartın'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkisinde Ümit Kömeç idaresindeki 74 DH 890 plakalı kamyon ile 74 BC 310 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonun altına giren otomobildeki üç kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirledi.

Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaza yerine gelerek bilgi aldı.