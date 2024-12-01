Bartın\'da Trafik Kazasında 5 Genç Hayatını Kaybetti

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BARTIN'da, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Özgür Çomak (22), Koray Uğuz (23), Rahmi Can Odabaş (23), Berkay Kaya (22) ve Murat Can Körükçü'nün (23) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi. İnkumu tatil beldesine gezmeye gittikten sonra dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenilen 5 kişinin liseden arkadaş oldukları ve aynı üniversitede farklı bölümleri bitirdikleri ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi liman yolunda meydana geldi. İnkumu tatil beldesinden Bartın'a doğru giden Özgür Çomak (22) yönetimindeki 74 BC 310 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Ümit K. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Özgür Çomak ile yanındaki Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya ve Murat Can Körükçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 5 kişinin cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından karakola götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Bartın Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından 5 arkadaşın cenazeleri öğle saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Murat Can Körükçü Kurucaşile Tekkeönü köyünde, sürücü Özgür Çomak Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde, Koray Uğuz merkeze bağlı Tabanözü köyünde, Rahmi Can Odabaş Çaydüzü Mahallesi'nde, Berat Kaya da Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Cenazelerde hayatını kaybeden gençlerin aileleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İNKUMU TATİL BELDESİ'NE GEZMEYE GİTMİŞLER

Kazada ölen 5 kişinin liseden arkadaş oldukları, Bartın Üniversitesi'nde de aynı dönemde farklı bölümlerde eğitim görüp mezun oldukları belirtildi. Arkadaş grubunun İnkumu tatil beldesine gezmeye gittikleri, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı bildirildi.