Bartın Irmağı\'ndan İnkumu\'na Temizlik

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Sağanağın etkisiyle Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği ve İnkumu sahilinde kirliliğe neden olan atıklar temizleniyor.

Kentte etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından ırmağın debisinin artması sonucu çok sayıda plastik şişe, bidon, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atıkların denize sürüklendiği İnkumu sahilinde kirlilik oluştu.

Dalgaların da etkisiyle 3 kilometrelik sahil şeridine taşınan atıkların kaldırılması için Bartın Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

İş makineleriyle toplanarak kamyonlara yüklenen atıklar vahşi depolama alanına götürülüyor.