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Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan sonucu kapanan Kastamonu yönü, 1 ay sonra tekrar ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan sonucu kapanan Kastamonu yönü, 1 ay sonra tekrar ulaşıma açıldı

Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu, Kastamonu yönü 1 ay sonra tekrar ulaşıma açıldı. Heyelan nedeniyle yolun 30 metrelik bölümü çökmüş ve Kastamonu yönü ulaşıma kapanmıştı. Karayolları ekipleri, hasarın giderilmesi için yol üzerinde dolgu ve bariyer çalışması yaparak, yolun tamirini tamamladı. Bugün itibarıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan sonucu kapanan Kastamonu yönü, 1 ay sonra tekrar ulaşıma açıldı
10.01.2024 - 13:20,  Güncelleme: 13:21
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BARTIN- Kastamonu kara yolunda heyelan sonucu kapanan Kastamonu yönü, 1 ay sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde 10 Aralık'ta heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun 30 metrelik bölümü çöktü. Kastamonu yönü, ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, bölgede hasarın giderilmesi için yola dolgu ve bariyer çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanması ile yol, bugün trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA
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