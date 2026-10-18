Bartın\'da Kuvvetli Rüzgar: Ağaçlar Devrildi, Yol Kapandı

ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Kurucaşile ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. İlçede sahil kenarında bulunan kameriyeler de devrilerek zarar gördü. Ayrıca enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle ilçeye elektrik verilemiyor. Arıt Turanlar köyünde ise bir evin çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu. Bartın-Kastamonu- Cide yolunun Uğurlu mevkisinde kara yolu ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları sürüyor.

Ayhan ACAR/BARTIN,