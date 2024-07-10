Bartın Üniversitesi'nde Doğal Gölet Oluşturuldu

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Üniversitede doğal gölet oluşturuldu

BARTIN - Bartın Üniversitesinde "Yeşil Kampüs" çalışmaları kapsamında yağmur suları biriktirilerek, doğal gölet oluşturuldu. Biyoçeşitlilik, enerji verimliliği, iklimle uyumlu ve sürdürülebilir proje olan doğal gölet üstünde ve çevresinde öğrenciler, eğitim ve spor aktivitelerini de gerçekleştirebiliyor.

Bartın Üniversitesi'nde 2017 yılında hayata geçirilen "Yeşil Kampüs" projesi kapsamında kısa ve uzun vadeli planlamalarla doğaya saygılı uygulamalar hayata geçirildi. Ağaçlandırma çalışmaları başta olmak üzere yerleşkeler içerisinde yeni yaşam alanlarının oluşturulması için başarılı çalışmalar yürütülen üniversitede, doğal gölet projesi hayata geçirildi. Kutlubey Yerleşkesine kazandırılan 110 bin metrekare yeşil alan ile birlikte yağmur suları biriktirilerek doğal gölet oluşturularak, kampüste ekolojik denge ve ekosistemin korunması amaçlandı.

Örnek bir proje hayata geçirildi

Doğal yaşamın korunduğu gölet, ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutlar hesaplanarak gerçekleştirilen peyzaj uygulamaları ile örnek bir proje olarak hayata geçirildi. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden akademisyenler ile idari insan kaynağının ortak çalışmasıyla Kutlubey Yerleşkesindeki binalar ile alanlarındaki yağmur suları gölet alanına yönlendirildi. Böylece atık su şebeke hattından ayrılan tahliye sistemiyle yağmur suları göleti oluşturarak döngüsel bir süreç başlatıldı.

Biyoçeşitlilik, enerji verimliliği, iklimle uyumlu ve sürdürülebilir oldu

Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve geri dönüşüm odaklı bilimsel çalışmalar doğrultusunda oluşturulan gölet ile bitki örtüsü ve ağaçların sulanması da yapılıyor. Böylece gölet alanındaki su dengesi korunurken aynı zamanda önemli miktarda su tasarrufu sağlanıyor. Zengin biyolojik çeşitliliğe de ev sahipliği yapan göletin kampüse kazandırılmasıyla birlikte zaman zaman farklı kuş türleri de görülmeye başlandı.

Doğal gölette "kano" üzerinde ders işlediler

Herkes tarafından yoğun ilgi gören gölet çevresi, öğrencilerin eğitim ve spor aktivitelerini yaptıkları bir alan haline geldi. Eğitim-öğretim ortamına dönüşen gölet çevresinde kano üzerinde ders işleyen öğrenciler edindikleri teorik bilgiyi uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Doğa Sporları dersinde gölette kürek çekti. Kampçılık ve kampta yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilen öğrenciler doğa sporları noktasında uygulamalar yapabiliyor. Ders kapsamında gölette yapılan kano geçişi kampüs içerisinde güzel görüntüler oluşturuyor

Tasarruflu gölet

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise tasarruf sağlayan bir gölet oluşturduklarını belirterek, "2017 yılında hayata geçirdiğimiz 'Yeşil Kampüs' projesi kapsamında doğaya ve insana saygılı bir anlayışıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir peyzaj uygulamaları ile yapılan düzenlemelerde ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutlara dikkat ederek yerleşkelerimizi doğayla uyumlu ve çevre dostu kampüsler haline getirmeyi hedefliyoruz. Yağmur suları biriktirilerek hem çevremizi koruyan hem de tasarruf sağlayan bir doğal gölet oluşturduk" dedi.

Rektör Uzun, 'Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs' ve 'Spor Dostu Kampüs' projeleri ile doğaya ve insana saygılı bir anlayışla örnek uygulamalar hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Yükseköğretim Kurulumuzun öncülüğünce yaptığımız çalışmalarla yarınlarımıza değer katıyoruz. Ayrıca gelecek adına edindiğimiz kazanımların yanında uluslararası sıralamalarda elde ettiğimiz başarılar da tüm yerleşkelerimizi sürdürülebilir yaşam alanları haline getirme noktasında bizleri teşvik ediyor. Bu düşüncelerle doğayla uyumlu kampüs çalışmalarımızda sundukları katkılar dolayısıyla YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.