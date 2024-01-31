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Bartın Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Bartın Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün imzalandığı ziyarette, iki üniversite arasında ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişi yapıldı. Rektörler, ülkelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirtti ve işbirliği ve misafirperverlikleri için birbirlerine teşekkür etti.

31.01.2024 14:53
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

BARÜ'den yapılan açıklamaya göre, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, BARÜ Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

KBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kapsamında, kurumsal paydaş işbirliği ve akademik işbirliği protokolünün imzalandığı ziyarette, iki üniversite arasında yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Uzun, yükseköğretim kurumları olarak ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üniversite olarak paydaşı olmaktan mutluluk duydukları Sosyalfest'i, bölge için oldukça önemli bir değer olarak gördüklerini bildiren Uzun, "Gerçekleştirilecek yarışmalar ile sosyal bilimler alanına yönelik güzel kazanımlar elde edeceğimize inanıyor, festivalin sosyal bilimlerde proje üretme bilincine katkı sunması ümidiyle gençliğimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Kırışık'a işbirliği içerisinde hareket etme noktasındaki yaklaşımları ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Kırışık da tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin önemine değinerek, Rektör Uzun'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Fatih Kırışık, Karabük, Festival, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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