Bartın Valisi Nurtaç Arslan başkanlığında, Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonunda düzenlenen programda, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Erdal Bilgi, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, vali yardımcıları, kaymakamlar, kolluk yöneticileri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

-Kaymakam Kadiroğlu'ndan ziyaret

Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, vatandaşları ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Kadiroğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini belirterek, "Yapmış olduğumuz ziyaretlerde, devlet olarak vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu iletiyor, bizlerden talep ve isteklerini ivedi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizleri evlerinde misafir eden ailelerimize teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde, Ulus İlçe Emniyet Amiri Faruk Kazan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Ünal da hazır bulundu.

-Kızartma yağlarına yönelik denetimler başladı

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kızartma yağlarına yönelik denetimlere başladı.

İl Müdür Vekili Cevdet Akyüz ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Vekili Neşe Yıldırım'ın da katıldığı denetimlerde kullanılan yağların, polar madde, asit sayısı ve kızartma yağı sıcaklığı değerlerine bakıldı.

Kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan denetimlere, 10 gün devam edilecek.