Bartın ve Düzce'de İdare Mahkemesi Kurulması Kararlaştırıldı - Son Dakika
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Bartın ve Düzce'de İdare Mahkemesi Kurulması Kararlaştırıldı

Adalet Bakanlığı, Bartın ve Düzce'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevrelerinin belirlenmesi kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, Bartın İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Bartın olarak belirlenirken, Düzce İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi de Düzce olarak belirlendi.

06.07.2024 05:51
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Adalet Bakanlığınca Bartın ve Düzce'de idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, Bartın İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Bartın olarak belirlenmesine ve Düzce İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Düzce olarak belirlenmesine karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın ve Düzce'de İdare Mahkemesi Kurulması Kararlaştırıldı - Son Dakika

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