Barzani'den Azerbaycan'a Destek Mesajı - Son Dakika
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Barzani'den Azerbaycan'a Destek Mesajı

IKBY Başkanı Barzani, Kazakistan'daki uçak kazası nedeniyle Azerbaycan ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

25.12.2024 21:16
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Azerbaycan ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

IKBY Başkanı Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan uçağının düşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu kaydetti.

Düşünceleri ve dualarının faciadan etkilenenlerle birlikte olduğunu kaydeden Barzani, IKBY'nin bu zor zamanda Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de X platformundan yaptığı paylaşımda, uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu zor zamanda, düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerine yer verdi.

Kazakistan'daki uçak kazası

Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü- Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

AZAL, uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu bildirdi.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Barzani'den Azerbaycan'a Destek Mesajı - Son Dakika

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