Barzani'den Nevruz Mesajı - Son Dakika
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Barzani'den Nevruz Mesajı

Mesud Barzani, Diyarbakır nevruzunda Türkiye'deki barış sürecini desteklediklerini belirtti.

21.03.2025 16:42
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır nevruzuna mesaj gönderen Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Türkiye'deki barış ve çözüm sürecini desteklediklerini belirtti.

DEM Parti öncülüğünde kutlanan Diyarbakır nevruzuna Barzani de mesaj gönderdi. Barzani'nin kutlamalar sırasında okunan mesajı şöyle:

"Nevruzun kültür ve geleneklerinin bir parçası haline geldiği tüm halkları kutluyorum. Burada özellikle vatanından uzakta nevruz bayramını coşkuyla kutlayan ve nevruzun değerlerini tüm dünyaya yayan Kürt diasporasına seslenmek istiyorum. Onlara diyorum ki, siz her zaman bizim vicdanımızda ve aklımızdasınız. Nevruzda özgürlük ve onur bayrağını yükselttiğinizi görmek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Nevruz gününde, gururla bir arada yaşama kültürünü ve Kürdistan halkının barış mesajını vurguluyoruz. Bu bakış açısıyla, Türkiye'deki çözüm ve barış sürecini destekliyoruz. Suriye'deki Kürt halkının yaşadığı acıların ve sıkıntıların sona ermesini umuyoruz. Kürtlerin ortak bir tutumla ve Suriye'deki diğer taraflarla barışçıl bir yaklaşımla herkesin yararına olacak bir sonuca ulaşmasını diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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