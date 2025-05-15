Barzani'den PKK'ya Destek

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin süreci tüm güçleriyle desteklediklerini belirterek, bölgenin tamamının karşı karşıya kaldığı sorunlardan kurtulması temennisinde bulundu.

Erbil'de bir etkinlikte konuşan KDP lideri Barzani, gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Barzani, Suriye'de sorunların çözülmesini ve Türkiye'de de "barış sürecinin" başarılı olmasını temenni ettiğini söyledi.

Tüm bölgenin barışa, diyaloğa ve uzlaşıya doğru gitmesi dileğinde bulunan Barzani, şunları kaydetti:

"Tüm taraflar için iyi olanın ne olduğuna bakalım. Artık işbirliği ve uyum siyasetini takip edelim. Her zaman için şunu söylemek lazım, eğer bir sorunun çözümü için barışçıl yollar varsa, barış yolu varsa savaş yolunun tercih edilmesi ihanettir. Şimdi madem barış yolu vardır ve atılan adımları hepiniz haberlerde takip ettiniz. Biz bu süreci tüm gücümüzle destekliyoruz ve üzerimize düşeni ve yapabileceğimizi yapmaya hazırız. Bu sürecin başarılı olmasını ümit ediyorum. Bölgemizin tamamının karşı karşıya kaldığı sorunlardan kurtulmasını diliyorum."