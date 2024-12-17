Başak, Sarıkamış'ta 481 km Yürüdü - Son Dakika
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Başak, Sarıkamış'ta 481 km Yürüdü

Başak, Sarıkamış\'ta 481 km Yürüdü

Kafkas vaşağı 'Başak', Sarıkamış ormanlarında 6 ayda 481 km yürüyerek takibe alındı.

17.12.2024 11:48
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uydu vericisiyle takip edilen Kafkas vaşağı "Başak", ormanın derinliklerinde zaman geçirdiği 6 ayda 481 kilometre yürüdü.

Kuzay Doğa Derneği görevlileri, Doğu Anadolu'daki biyolojik çeşitliliği tespit edip korumak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle Sarıkamış'taki yaban hayvanlarına yönelik bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin desteğiyle dernek üyelerince 28 Haziran 2024'te ilçedeki sarıçam ormanlarında yakalanan Kafkas vaşağına uydu vericisi takıldı.

"Başak" adı verilen 10 kilogram ağırlığındaki ve 2 yaşındaki dişi vaşağın doğadaki hareketleri ve yaşam alanı adım adım takip ediliyor.

Gece avlanıp gündüz güvenli bölgelerde dinleniyor

Sarıkamış ormanlarında gece avlanıp gündüz ise insanlardan uzak, güvenli bölgelerde dinlendiği belirlenen vaşağın, 6 ayda 481 kilometre yürüdüğü tespit edildi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış ormanlarında uzun yıllardır vaşakları takibe aldıklarını, bu zamana kadar 23 vaşağın izini sürdüklerini söyledi.

Çalışmalarından bahseden Çoban, "Sarıkamış ormanlarının hayaletini (vaşak) uydu vericileriyle uzun yıllardır takip ediyoruz. 2024 yılında da bir vaşağa uydu vericisi takmayı başardık, şu anda takibimiz devam ediyor." dedi.

"Diğer vaşaklardan farklı hareket ediyor"

Bu yıl takibe alınan vaşağın diğer vaşaklara göre farklı hareket ettiğini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Sadece ormanın içinde hareketlerini gerçekleştiriyor. Kışın karın ilk düştüğü andan itibaren biz de takibe başlıyoruz, karda izleri daha rahat bulunuyor. Vaşağın izinden giderek yanında başka birey var mı, yok mu, bunu anlamaya çalışacağız. Vaşaklar Sarıkamış ormanlarında yaşayan en büyük kedi türü, bu ormanlardaki hayatla birlikte vaşaklar da hayat buluyor. Bu ormanlar vaşak için çok korunaklı bir alan, Sarıkamış ormanlarını korumak vaşakları korumak anlamına geliyor."

Çoban, Sarıkamış ormanlarını terk etmeyen vaşağın 6 ayda 481 kilometre yürüdüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başak, Sarıkamış'ta 481 km Yürüdü - Son Dakika

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