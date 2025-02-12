Başakşehir Camisinde Makaslı Saldırı

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Başakşehir'de camide yaşanan tartışma sırasında bir kişinin makasla yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi'ndeki camide 10 Şubat'ta 16 yaşındaki F.E.A. ile M.H. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

M.H, kovaladığı F.E.A'yı caminin giriş kısmında yakalayarak üzerindeki makasla yaraladı.

O sırada cami yakınında bulunan polis ekipleri M.H'yi gözaltına alırken, hafif yaralanan genç sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede, F.E.A'nın kendisine saldıracağını düşündüğü için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Makaslı saldırı anı, caminin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, aralarında F.E.A'nın da olduğu 3 kişinin yerde yatan M.H'nin yanına gittiği, bir süre sonra şüphelinin yerden kalkarak F.E.A'yı kovaladığı anlar yer aldı.

Gencin makas darbesiyle yaralanma anı da caminin giriş kısmındaki kamera tarafından kayıt altına alındı.