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Başakşehir'de Aranan Şüpheli Polis Merkezinde Yakalandı - Son Dakika
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Başakşehir'de Aranan Şüpheli Polis Merkezinde Yakalandı

Başakşehir'de denetim sırasında yaralama ve tehdit suçlarından aranan E.A., polis merkezinde gözaltına alındı. Görevli polis memurlarına saldırarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis merkezi önünde yeniden yakalandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

30.12.2023 - 14:25,
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BAŞAKŞEHİR'de denetim sırasında, yaralama ve tehdit suçlarından aranan E.A. gözaltına alındı. Karakola götürülen E.A., burada görevli polis memurlarına saldırarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli, polis merkezi önünde yeniden gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Aralık'ta Başakşehir Başak Mahallesi'nde polis merkezinde meydana geldi. Başak Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdukları E.A.'nın kimliğini alarak sorgulama yaptı. Ekipler E.A.'nın 'yaralama" ve 'tehdit" suçlarından arandığını tespit etti. E.A, bunun üzerine gözaltına alındı. İşlemleri için polis merkezine götürülen E.A., burada iddiaya göre polis memurlarına hakaretler etti. E.A., polislere saldırarak kaçmaya başladı. Saldırganın kafa attığı polis memuru yaralandı. Polis memurları, şüpheliyi polis merkezi önünde gözaltına aldı. Burada da direnmeye devam eden E.A. ve polisler arasında arbede yaşandı. Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başakşehir\'de Aranan Şüpheli Polis Merkezinde Yakalandı
Kaynak: DHA
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Başakşehir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Aranan Şüpheli Polis Merkezinde Yakalandı - Son Dakika
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