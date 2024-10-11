Başakşehir'de Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı

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(İSTANBUL)- Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı anların görüntüsü sosyal medyaya yansıyan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin 17 yaşındaki M.G. olduğu ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün 17.15 sıralarında Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi yakınlarında, sokak ortasında meydana geldi. Bir şüpheli E.Ç. (58), S.Y. (32) adlı vatandaşları ve H.F.E. (14) adlı çocuğu yaraladı. Bir görgü tanığı o anları "Adamın biri Kayaşehir'de önüne geleni bıçakladı. İki kişiye müdahale ettik. Yok artık diyeceğiniz bir olay. Adam sokakta rastgele herkesi bıçakladı. Biz nüdahale ederken kaçtı. Başına siyah maske takmış. Böyle bir psikopatlık yok..." sözleriyle anlattı.

Emniyet açıklama yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ekiplerin 'bıçaklı kavga' ihbarı üzerine olay yerine gittiği, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgileri yer aldı. 17 yaşındaki şüpheli M.G.'nin de aynı gün evinde yakalandığı ve bugün adli makamlara sevk edildiği belirtildi.