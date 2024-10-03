Başakşehir'de Çatı Katında Yangın - Son Dakika
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Başakşehir'de Çatı Katında Yangın

Başakşehir\'de Çatı Katında Yangın

14 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

03.10.2024 13:49
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Başakşehir'de 14 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayabaşı Mahallesi'nde sitede içerisinde bulunan 14 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevreye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

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