Başakşehir'de Drift Yapan Sürücüye 56 Bin 492 TL Para Cezası - Son Dakika
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Başakşehir'de Drift Yapan Sürücüye 56 Bin 492 TL Para Cezası

Başakşehir\'de Drift Yapan Sürücüye 56 Bin 492 TL Para Cezası

Başakşehir'de trafiği tehlikeye düşüren bir sürücüye, drift yapmak, niteliksiz plaka takmak, geçici iptal olan sürücü belgesiyle araç kullanmak, abart egzoz, film cam ve araçtan bir şey atmak ve dökmek gibi suçlardan toplamda 56 bin 492 TL para cezası kesildi. Sürücünün sürücü belgesi 2042'ye kadar geçici olarak iptal edildi ve aracı 60 gün trafikten men edildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

01.06.2024 16:01
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Başakşehir'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye, 56 bin 492 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün Şelale Caddesi'nde drift yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sürücüsü T.B. polislerce gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "yönetmelikteki nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak", "geçici iptal olan sürücü belgesi ile araç kullanmak", "abart egzoz", "film cam" ve "araçlardan bir şey atmak ve dökmek" maddelerinden 56 bin 492 lira para cezası kesildi.

Ayrıca T.B'nin sürücü belgesine son 5 yıl içerisinde hakkında 7 kez 5 alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı ve sürücü belgesinin 2042'ye kadar geçici iptal edildiği belirlendi.

Sürücünün kullandığı 34 FNL 966 plakalı otomobil 60 gün trafikten men edildi.

Sürücü T.B, trafik güvenliğini kasten tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılması için Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Drift Yapan Sürücüye 56 Bin 492 TL Para Cezası - Son Dakika
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