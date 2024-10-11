Başakşehir'de İş Kazası Kayıt Altında

Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde çalışan işçinin şans eseri yaralanmadan atlattığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İkitelli OSB Mahallesi Saraçlar Sanayi Sitesi'nde 7 Ekim'de yaşanan kazada elektrikli vinçle çekilen kasa, bitişik iş yerinde çalışan işçinin yanı başına düştü.
İşçi kazayı şans eseri yaralanmadan atlatırken, kaza anı ve işçinin yaşadığı şaşkınlık güvenlik kamerasına yansıdı.
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