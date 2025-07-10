Başakşehir'de Kadın Cinayeti

Başakşehir'de bir kadın, tartışma sırasında eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan S.B. (40) ile eşi A.B (41) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

A.B, tartışma sırasında eşini silahla vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan A.B, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.