Başakşehir'de kamyonetin 9 araca çarpıp devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Başakşehir'de kamyonetin 9 araca çarparak devrildiği ve 3 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüsüne ulaşıldı.
Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde Yaşar Furkan Demirhan'ın kullandığı 59 ALE 072 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yokuşta kaymaya başladı.
Cadde üzerindeki trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarparak karşı yöne geçen kamyonet, burada kırmızı ışıkta duran 4 araca daha çarpıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen kamyonette mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı caddede ilerleyen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
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