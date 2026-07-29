Başakşehir'de Otluk Alanda Yangın
Başakşehir'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Stadyumu yanındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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