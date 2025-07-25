Antalya'nın Finike ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Öğrenciler, okul müdürleri ve aileleriyle Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i ziyaret etti.
Çelik, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti ve onlara çeşitli hediyeler verdi.
Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Başarılı Öğrencilere Ödül - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?