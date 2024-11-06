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Başarır'dan Uçak Eleştirisi

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CHP'li Başarır, Cumhurbaşkanı'nın 4,5 milyar liralık uçak alımını ruh hastalığına benzetti.

06.11.2024 15:44
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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı'nın 2023 yılında 4,5 milyara uçak aldığını belirterek, "Ben liderlerin değişik koleksiyonlarını anlıyorum, tespih, antika araç gibi. Beyefendi uçak koleksiyonu yapıyor. Bu bir ruh hastalığı" dedi. Ülkenin yönetilemediğini belirten Başarır, "Asgari ücret en az 30 bin lira olmalı. Eğer bunu yapamıyorsanız artık çekin gidin. Bir iktidar emeklisine, işçisine, halkına bu zulmü yapıyorsa, bakamıyorsa, bayat ekmek kuyruklarında, çürük meyve sebze başında bekletiyorsa o iş bitmiştir. Baharda getirin sandığı. Siz yapamıyorsunuz son seçimlerin birinci partisi CHP kurtarsın" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlıkların bütçesinin görüşüldüğünü hatırlatan Başarır, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız komisyonda yoğun bir mücadele veriyor. Raporlarda da harcamaları daha net olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın uçak merakıyla başlamak istiyorum. Cidden inanılır gibi değil. Emeklinin, işçinin, 86 milyonun durumu ortadayken Saray'ın çok değişik bütçe kalemleri ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın kaç tane uçağı bilmiyoruz. Bir harcama kalemi ortaya çıktı. 2023 yılının kesin hesabına göre paranın nereye harcandığını görüyoruz. Saray'ın 2023 yılında Saray'ın hava taşıtları ile ilgili 1 milyar olan hesap yıl sonunda 4,5 milyara çıkıyor. Yani 150 milyon dolarlık bir harcama yapılmış. Beyefendi yeni bir uçak almış. Ben kendisine sormak isterim; 2025 yılında 'uyuşturucu ile mücadele ederim' diyorsun 9 milyarlık bir para ayrılıyor. 2025 bütçesinde gençler için 8 milyarlık bir para var ama 4,5 milyara uçak almışsın.

"Beyefendi uçak koleksiyonu yapıyor. Bu bir ruh hastalığı"

Ben liderlerin değişik koleksiyonlarını anlıyorum, tespih, antika araç gibi. Beyefendi uçak koleksiyonu yapıyor. Bu bir ruh hastalığı. Dünya'nın hiçbir yerinde böyle bir şeyle karşılaşamazsınız. Bir parça utanmanız varsa çıkın bunu açıklayın. Bir yıldır bu Meclis'te emeklinin, EYT'linin durumu, sağlık konuşulurken uçağını sat, korumanı azalt diyor. Bir parça hukukla yönetilen bir ülkede böyle bir harcama kalemi olamaz. Hakikaten bu adam uçmuş. Böyle bir harcama kalemi olamaz. Bu parayı nereye harcadığını söylesin. 86 milyona şikayet ediyorum; emekliye, işçiye, kirasını ödeyemeyen yüzbinlere şikayet ediyorum."

" Derya Yanık, eski bakanın suçunu ortaya çıkartıyor ama ülkede tık yok"

Ülkenin yönetilemediğini belirten Başarır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hakikaten yönetilemeyen bir ülke var. Dün Genel Kurul'da eski Aile Bakanı Derya Yanık'a '420 bin engelli yurttaşımıza ödenek yapmanız gerekirken engelli olmayanlara yapmışsınız' dedik. Cevap bekliyorduk, kendisinden önceki bakan Zümrüt Selçuk zamanında yaptığını söylüyor. Bir bakan bir iddiayı yanıtlarken diğer bakanın suçunu ortaya çıkartıyor ama ülkede tık yok. Sağlık Bakanı soruşturmanın çok önce yapıldığını söylüyor, soruşturmayı bilmesine rağmen o hastaneler çalışıyor ve çocuklar ölmeye devam ediyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken 'yine enflasyona ezdirmeyecek bir karar açıklayacağız' diyor. Demek ki bugüne kadar işçinin enflasyona ezildiğini kabul eden bir bakan var.

Adalet Bakanı Narin cinayetinde akıllara ziyan ifadelerde bulunuyor. Hala failler yok, 19 gün sonra kızımızı bulduk. Dosyayla ilgili ilk gün duyduğumuz neyse şu anda aynı şeyler. Adalet Bakanı bu soruşturmanın iyi gittiğini söylüyor. Yönetilemeyen bir Türkiye var.

"AKP'nin yarattığı akıl dışı gündemi konuşuyoruz"

Türkiye'de gündem emeklinin, işçinin durumu olması gerekirken AKP'nin yarattığı akıl dışı gündemi konuşuyoruz. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 48,6. Merkez Bankası yüzde 38 hedefliyordu, iktidar 41,5. Demek ki enflasyon hedefi tutmadı. Bu Mehmet Şimşek bu ülkeye geldiği zaman enflasyon yüzde 38'lerde şimdi yüzde 75'lere gelmiş. Çok kötü yönetilen bir ekonomi, akıl dışı yöntemler kullanan bir bakan. Ülkenin geldiği hal bu. Emekliye umut yok, asgari ücret için umut yok ama zam oranı aşağı yukarı belli. Bu enflasyon oranında bir zam yaptığınızda bu insanlar nasıl geçinecek? 17 bin lira olan asgari ücret bu enflasyonla zaten 10 binlere düşmüş. CHP grubu olarak 30 bin lira en düşük asgari ücret olmalı diyoruz. Eğer bunu yapamıyorsanız artık çekin gidin. Bir iktidar emeklisine, işçisine, halkına bu zulmü yapıyorsa, bakamıyorsa, bayat ekmek kuyruklarında, çürük meyve sebze başında bekletiyorsa o iş bitmiştir. Baharda getirin sandığı. Siz yapamıyorsunuz son seçimlerin birinci partisi CHP kurtarsın."

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Bayat, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başarır'dan Uçak Eleştirisi - Son Dakika

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