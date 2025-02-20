Başdenetçi Akarca: 250 bin başvurunun yüzde 98\'ini çözüme kavuşturduk

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KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Mehmet Akarca, şu ana kadar kendilerine 250 binin üzerine başvuru yapıldığını belirterek, "KDK, gücünü Anayasa'dan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alan, özerk, bağımsız ve özel bütçeli bir kurumdur. Kamu Denetçiliği Kurumu'na şu ana kadar 250 bin başvuru yapılmıştır. Bunların yüzde 98'i çözüme kavuşturulmuştur" dedi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, 'Ombudsman Eskişehirlilerle Buluşuyor' programına katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra kentte birçok ziyarette bulunan Akarca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de yer aldı. Konuşmasında KDK'nın öncelikli amacının, vatandaşlar ile devlet arasında bir köprü görevi görmek olduğunu belirten Başdenetçi Mehmet Akarca, "Vatandaşın hakkını, hukukunu, adalet içerisinde tesis etmekle yükümlü olan bir kurumdur. Bu nedenle biz bir hak arama kurumu olarak halkın ücretsiz avukatlığını yapıyoruz. Ancak vatandaşla devlet kurumları arasında arabuluculuk görevini yerine getirirken, idareyi de iyi yönetim ilkeleri için teşvik ediyor ve rehberlik yapıyoruz. Ayrıca idareye ücretsiz bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bizim verdiğimiz tavsiye kararları elbette ki bağlayıcı değildir. Ancak hukukun üstünlüğüne inanan, hukuk devletinin kurallarının geçerli olduğu ve demokrasinin yerleştiği toplumlarda, Ombudsman Kurumunun verdiği kararlar mahkeme kararları kadar saygı görmekte ve uygulanmaktadır. Bu nedenle idarede bulunan tüm idarecilerimizin, üst düzey yöneticilerimizin, mahalli idarecilerimizin, belediye başkanlarımızın, il müdürlerimizin, kaymakamlarımızın, valilerimizin, rektörlerimizin, muhtarlarımızın; kısacası idare kavramına giren her temsilcinin, bu kararların arkasında büyük bir emek, büyük bir gayret ve özveri olduğunu bilmelerini isteriz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun gücünü de Anayasa'dan aldığını kaydeden Akarca, şu ana kadar 250 bin başvuru aldıklarını ve bunların yüzde 98'ini çözüme kavuşturduklarını söyledi. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru yapmak için herhangi bir ücret alınmadığını ifade eden Akarca, "Kurumumuzun tanık dinleme, veri incelemesi yaptırma ve mahallinde inceleme yapma yetkisi vardır. Hazırladığımız raporları yıl sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları ve Dilekçe Komisyonu'ndan oluşan karma komisyona sunuyoruz. O raporda, tavsiye kararlarına uyan ya da uymayan idareleri Meclisimize bildiriyoruz. Bu karma komisyon, yıl sonunda tavsiye kararlarına uymayan idarecilerimizi, üst düzey yöneticilerimizi, bakan yardımcısı seviyesinde, kurum başkanı seviyesinde, genel müdür seviyesinde davet ediyor ve neden bu kararlara uymadıklarını soruyor. Demokrasinin kökleştiği ve hukuk devleti ilkelerinin harfiyen uygulanabildiği yerlerde, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurular sonucu gerçekleştirilen incelemelerde tavsiye kararlarına uyma oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bizde de bu oran her geçen gün yükselmektedir. Gerçekten de 2023 verilerine baktığımızda, bu oran yüzde 80'lere kadar yaklaşmıştı. Ancak 2024 yılında bir düşüş yaşandı ve bu düşüş yalnızca bir kurumun bir şeye uymamasından kaynaklanıyor. O kurumla görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

'ARABULUCULUK GÖREVİ GÖRÜYORUZ'

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Akarca, vatandaşın hakkını ve hukukunu savunduklarını ve bu anlamda bir arabuluculuk görevi üstlendiklerini söyledi. Herhangi bir ücret alınmadığını hatırlatan Akarca şunları söyledi:

"Biz burada, tabiri caizse, arabuluculuk görevi görüyoruz. Yani hem vatandaşın hakkını hem de hukukunu savunuyoruz, adaletin gerçekleşmesini sağlıyoruz. Üstelik bunu tamamen ücretsiz yapıyoruz; burada hiç kimseden bir ücret alınmıyor. Bir diğer husus ise elbette mahkemelere gitme yolunun açık olmasıdır. Ancak vatandaşlarımız mahkemeye gitmeden önce buraya başvurabiliyor. Barolarımıza, derneklerimize, vakıflarımıza, sendikalarımıza ve tüm gençlerimize de söylüyoruz: Bizim kurumumuz, aynı zamanda toplumda uzlaşma kültürünün gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda çalıştaylar düzenlemektedir. Yine bizim kurumumuz, Türkiye'de çocuklardan ebeveyn onayı olmadan başvuru kabul eden ve yasal güvence sağlayan tek kurumdur. Çocuklardan çok ilginç talepler geliyor; kaldırım yapılmamasından sınıftaki yakacağın yeterli olmamasına, masa düzeninin iyi olmamasından öğretmenlerin kendilerine iyi davranmamasına ya da internet erişimi olmamasına kadar akla gelebilecek her konuda başvuru yapılabiliyor."

Akarca, hakkını arayan her vatandaşın çok rahatlıkla ulaşabileceği bir merci olduklarını ve hiçbir şekilde şart aramadıklarını da sözlerine ekledi.