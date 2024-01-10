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Basın Konseyi: 10 Ocaklar Bizimdir - Son Dakika
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Basın Konseyi: 10 Ocaklar Bizimdir

Basın Konseyi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle yazılı açıklama yaparak, basının özgürlüğünün kısıtlandığı, taraflı haberlerin yayımlandığı bir döneme gelindiğini belirtti. Açıklamada, gazetecilerin haklarının yeniden kazanılması için mücadele edildiği vurgulanarak, çağdaş batı standartlarında haber yapılacak günlerin özlemi dile getirildi.

Basın Konseyi: 10 Ocaklar Bizimdir
10.01.2024 - 00:39,
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Basın Konseyi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle "Abdi İpekçilerin basınından, halkın aydınlatıldığı, bilgilendirildiği özgür medyadan, havuz sistemine atılan taraflı haberler çağına gelindiği apaçık. Biz, yine de 'enseyi karartmadan', 63 yıl önce kazanılan hakların peşinde, çağdaş batı standartlarında haber yapılacak günlerin özlemiyle, diyoruz ki: 10 Ocaklar bizimdir" açıklamasını yaptı.

Basın Konseyi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanan ancak son yıllarda çalıştırılmayan gazetecilerin, 63 yıl önce kazanılan haklarına yeniden kavuşması için mücadele ettiğimiz 10 Ocak'ları, 2024'te de anmak, hatırlatmak istiyoruz. Birçok alanda olduğu gibi, yasaların koruyamadığı medya sektöründe de siyasi anlayışın derin izleri gazetecilik faaliyetinin sürdürülememesinde egemen. Yüzde 95'i iktidarın kontrolünde olan basın, ne yazık ki az sayıda yayın organı ve gazetecisiyle halka haberi, gerçeği iletmeye çalışıyor. On bini aşkın işsiz gazeteci, kıdem tazminatını bile alamadan işinden olurken, grev hakkından yoksun kalırken, haber peşinde tutuklanırken, yayınlara hatta dizilere dahi erişim engelleri çıkartılırken, bir avuçluk basın grubuna 59 kez, 68 milyonluk para ve yayın durdurma cezaları gelirken, cezaevlerinde onlarca gazeteci tutsakken, haberciye gözaltı, yurt dışı çıkış yasakları yağarken, bunca sindirme, caydırma gayretkeşliği içinde, hangi gazetecilik hakkından söz edilebilir ki.

"10 OCAKLAR BİZİMDİR"

Abdi İpekçilerin basınından, halkın aydınlatıldığı, bilgilendirildiği özgür medyadan, havuz sistemine atılan taraflı haberler çağına gelindiği apaçık. Biz, yine de 'enseyi karartmadan', 63 yıl önce kazanılan hakların peşinde, çağdaş batı standartlarında haber yapılacak günlerin özlemiyle, diyoruz ki: 10 Ocaklar bizimdir."

Kaynak: ANKA
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Gazeteciler Günü, Medya, Güncel, Son Dakika

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