Basın Konseyi'nden RTÜK'e Sert Tepki - Son Dakika
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Basın Konseyi'nden RTÜK'e Sert Tepki

Basın Konseyi, RTÜK'ün bazı kanallara verdiği cezalara karşı çıkarak basın özgürlüğünü savundu.

27.03.2025 17:04
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(İSTANBUL) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrikten", SZC TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW TV'ye verilen cezalara Basın Konseyi tepki gösterdi. Basın konseyi açıklamasında, " Gürcistan'dan alınmış montaj görüntülerini Türkiye'de yaşanmış gibi gösteren ve halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işleyen kanallara hiçbir ceza verilmemiş olmasını ibretle izlemekteyiz. Ekranların günlerce karartılması ve milyonlarca liralık cezalar eşitlik ilkesine ve basın özgürlüğüne tamamen aykırıdır. RTÜK tarafsızlığını ve meşruiyetini yitirmiştir." denildi.

Basın Konseyi'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun HALK TV, SÖZCÜ TV, NOW TV ve TELE1 TV kanallarına ve Youtube üzerinden yayın yapan iki yayıncıya verdiği kural ve kanun tanımaz cezalar, Türkiye'yi yönetenlerin ülke üzerinde kurmaya çalıştığı baskının yeni örnekleridir.

"Kabul edilemez"

RTÜK toplantısı öncesinde, Kurul Başkanı Şahin'in yaptığı açıklamalar bile yayıncılık açısından açık bir sansürdür. Görevi dışına çıkarak medyayı denetlediğini iddia edenlerin, gerçeği halka ulaştırmakla yükümlü medyaya 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçuyla tarihte benzeri görülmemiş ekran karartma ve ağır para cezaları vermesi kabul edilemez.

Gürcistan'dan alınmış montaj görüntülerini Türkiye'de yaşanmış gibi gösteren ve halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işleyen kanallara hiçbir ceza verilmemiş olmasını ibretle izlemekteyiz. Ekranların günlerce karartılması ve milyonlarca liralık cezalar eşitlik ilkesine ve basın özgürlüğüne tamamen aykırıdır. RTÜK tarafsızlığını ve meşruiyetini yitirmiştir."

Kaynak: ANKA

Politika, Magazin, Güncel, Medya, NOW, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Konseyi'nden RTÜK'e Sert Tepki - Son Dakika

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