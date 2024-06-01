Başiskele'de 63 Bin 400 Makaron ve 60 Kilo 100 Gram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Başiskele'de 63 Bin 400 Makaron ve 60 Kilo 100 Gram Tütün Ele Geçirildi

Başiskele\'de 63 Bin 400 Makaron ve 60 Kilo 100 Gram Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde 63 bin 400 makaron ve 60 kilo 100 gram tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ayrıca hava kompresörü ve sigara sarma makinesi de bulundu. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

01.06.2024 09:15
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 63 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 60 kilo 100 gram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Başiskele'de bir eve düzenlenen operasyonda, 63 bin 400 makaron, 60 kilo 100 gram tütün, hava kompresörü ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başiskele'de 63 Bin 400 Makaron ve 60 Kilo 100 Gram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başiskele'de 63 Bin 400 Makaron ve 60 Kilo 100 Gram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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