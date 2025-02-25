Başkale'de Buz Soğukları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkale'de Buz Soğukları

Başkale'de hava sıcaklığı eksi 24 dereceye düştü, buz sarkıtları oluştu ve yaşam olumsuz etkilendi.

25.02.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkale adeta buz kesti

Başkale'de hava sıcaklığı eksi 24 derece olarak ölçüldü, buz sarkıtları oluştu

VAN - Sibirya soğuklarının etkili olduğu Van'ın Başkale ilçesinde termometreler dün gece sıfırın altında 24 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık ise 40 olarak kaydedildi.

2 bin 460 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yeri olan Van il merkezine 116 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale'de Sibirya soğukları etkili olurken, termometreler dün gece sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi. Buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede evlerin camları ve kaldırımlar buz tuttu. İlçede günlerdir devam eden soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın sıfırın altında 24 dereceye kadar düşmesi sonucu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, evlerin camları dondu. Otoparkı olmayan sürücüler, sabah saatlerinde araçlarını çalıştıramadı.

Kıyasettin Bakışkan isimli vatandaş, soğuklardan olumsuz etkilendiklerini, özellikle sabah işe gitmekte zorluk yaşadıklarını, araçların çalışmadığını söyledi. Bakışkan, "İlk defa Başkale'de böyle bir soğuk gördük. Gece eksi 30-40'lara düşüyor, gündüz de 24 ile 25 arasında soğuk oluyor. Kar az yağdı ama hava çok soğuk. Ben köyden geliyorum. Sular donmuş, araçlar çalışmıyor. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Nefesimiz bile havada donuyor" dedi.

Meteoroloji verilerine göre ilçe merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 olarak ölçülürken, gün ortasında havanın açık ve eksi 14 derece, gece ise eksi 25 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Sibirya, Başkale, Güncel, Çevre, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkale'de Buz Soğukları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
23:21 Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic’in derbi performansı ortaya çıktı Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic'in derbi performansı ortaya çıktı
23:16 Mourinho’dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi
23:16 Trabzonspor, maçlarını Vincic’in yönetmesi için TFF’den talepte bulundu Trabzonspor, maçlarını Vincic'in yönetmesi için TFF'den talepte bulundu
23:00 Vatikan: Papa’nın sağlık durumunda hafif bir iyileşme gözlemleniyor Vatikan: Papa'nın sağlık durumunda hafif bir iyileşme gözlemleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 17:59:00. #1.12#
SON DAKİKA: Başkale'de Buz Soğukları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.