Başkale'de Karayolu İncelemesi

Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ile Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, Van- Hakkari kara yolunda incelemelerde bulundu.
Kaymakam Erdoğan, Karayolları 11. Bölge Müdürü Erol ve AK Parti İlçe Başkanı Sercan Bayer'i makamında kabul etti.
Ardından Van-Hakkari kara yolunun bozulan 3 kilometrelik kısmında incelemelerde bulunuldu.
Ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yolların mevcut durumu, bakım ve onarım ihtiyaçları ile altyapı iyileştirme projeleri detaylı şekilde değerlendirildi.
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