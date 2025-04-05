Başkale'de Kış Sürprizi

Başkale'ye kış geri geldi: İlçe beyaza büründü

VAN - Van'ın Başkale ilçesine kış geri geldi. Nisan ayında baharı bekleyen vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyanırken ilçe beyaza büründü.

2 bin 400 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Başkale'de gece hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düştü. Etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken ilçe merkezinde de kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Vatandaşlar kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Bahar mevsimindeyiz yazı beklerken kış geldi. Her yer beyaza büründü. Bu memlekette yaşanılmıyor" dedi.