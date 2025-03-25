Başkan Akın, Balıkesir'de İftar Programında Birlik Beraberlik Mesajı Verdi - Son Dakika
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Başkan Akın, Balıkesir'de İftar Programında Birlik Beraberlik Mesajı Verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2. Sakarya Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında, vatandaşlarla bir araya gelerek, ramazan ayının bereketini paylaştı. Akın, sorunları çözmek için çalıştıklarını belirtti.

25.03.2025 13:19  Güncelleme: 14:39
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2. Sakarya Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda birlik beraberlik vurgusu yapan Akın, "Bu memleketin bir çocuğu olarak 'Balıkesir benim ailem' dediğim yolda hayırlı bir evlat olmak için çalışıyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ramazanın bereketini vatandaşlarla paylaşmayı sürdürüyor. Binlerce kişiyi aynı iftar sofrasında buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda, Başkan Akın'ın yanı sıra Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Volkan Altınöz ve mahalle sakinleri de yer aldı.

Farklı noktalarda kurdukları iftar sofraları ile dayanışmayı daha da büyüttüklerini dile getiren Başkan Ahmet Akın, ramazan ayının ülkeye, şehre huzur, barış ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

"Sorunların üzerine gidiyoruz"

Göreve gelir gelmez yıllardır çözülemeyen altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmek için hızla harekete geçtiklerini belirten Akın, Balıkesir'in dünyanın en güzel kentlerinden biri olması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Başkan Akın, ramazan ayında her vatandaşın yanında olduklarını ve herkesin yatağına tok girmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak, "20 ilçemizde her gün 10 binin üzerinde vatandaşımızla iftarımızı yapıyoruz. Bundan büyük bir mutluluk ve keyif alıyoruz. Bizler, sizlerin hizmetkarıyız. Bu memleketin bir çocuğu olarak 'Balıkesir benim ailem' dediğim yolda hayırlı bir evlat olmak için çalışıyoruz. Kapıları çalıyoruz. Sorunların üzerine gidiyoruz. ve sorunları teker teker çözüyoruz. Hayır, dualarınızı eksik etmeyin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Akın, Balıkesir'de İftar Programında Birlik Beraberlik Mesajı Verdi - Son Dakika

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