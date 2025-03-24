Başkan Balcıoğlu, İftar Programında Umut Vurgusu Yaptı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, katıldığı bir programda, "Ekrem Başkanımızın dediği gibi 'Canımız sıkkın olabilir ama umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz.' Bu iş artık Erkem Başkanı da aştı. İnanın bu süreçten güçlenerek daha da büyüyerek çıkacağız" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, Değirmenköy'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Sahada, vatandaşların yanında olmanın kendisine güç verdiğini kaydeden Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Silivri'de kimse yalnız değildir, kimse geride kalmaz. Silivri birlikte güzel! Hemşehrilerimin gözlerindeki umut ışığını, yüzlerindeki sıcak gülümsemeyi görmek bana her zaman güç veriyor, moral veriyor. Bugün de burada, sizlerin yanında olmak benim için büyük mutluluk ve huzur kaynağı. Ekrem Başkanımızın dediği gibi 'Canımız sıkkın olabilir, ama umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz.' Bu iş artık Erkem Başkanı da aştı. İnanın bu süreçten güçlenerek daha da büyüyerek çıkacağız."

Başkan Balcıoğlu, iftar programının düzenlenmesine katkı sağlayan hayırsever Adil Salman'a da teşekkür etti. Salman'a, katkılarından dolayı bir şilt takdim eden Balcıoğlu, "Yaptığı hayrın kabul olmasını temenni ediyorum. Rabbim, yaptığı bu hayrı kabul etsin, anne ve babasına rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Değirmenköy-İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Erkan Varol ise "Sözü fazla uzatmadan, kıymetli başkanımıza bizleri böyle güzel gönül sofralarında bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Balcıoğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak, "Bayramın sizlere, ailelerinize ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.