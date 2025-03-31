Başkan Bozbey, Bayramda Çalışanları Unutmadı - Son Dakika
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Başkan Bozbey, Bayramda Çalışanları Unutmadı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı'nda görevinin başında olan belediye çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

31.03.2025 09:13  Güncelleme: 09:53
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı'nda görevinin başındaki Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti. Çalışanlarından bilgi alan Bozbey, telsizle anons geçerek sahada mesaisini sürdüren çalışanların bayramını tebrik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken Başkan Bozbey de sahadaki ekipleri unutmadı. BURULAŞ, Zabıta, İtfaiye ve Mezarlık Hizmetleri'nde Ramazan Bayramı'nda görev yapan çalışanlara bayram ziyaretinde bulunan Başkan Bozbey, görev başındaki personele bayram şekeri ikram etti.

Başkan Bozbey'e Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altınsoy ve daire başkanları eşlik etti.

Görevi başındaki çalışanlardan yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi alan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi personelinin bayramda da özveriyle çalıştığını söyledi. Çalışanlara verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden Bozbey, şöyle konuştu:

"Bu ramazan ayında kurum olarak iyi bir süreç yaşadık. Dayanışmanın, paylaşmanın güzelliklerini Ramazan ayı boyunca birçok yerde sergiledik ve hep birlikte yaşadık. Çalışma arkadaşlarımızın özverileri sayesinde önemli hizmetlerimiz oldu. Ben tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şu anda ulaşım sistemimiz ücretsiz. Vatandaşlarımız bir yerden bir yere rahatlıkla gitsinler ve yakınlarına kolayca ulaşarak bayramlaşsınlar istiyoruz. Sizlerin sayesinde hemşehrilerimiz daha huzurla, daha güvenle ziyaretlerini gerçekleştirip evlerine dönmüş olacaklar."

Ziyaret sırasında Bozbey, telsizle anons geçerek sahada çalışmalarını sürdüren personelin de Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: ANKA

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