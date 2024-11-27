Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.
Bulut, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez ile alanı gezdi. Dönmez'den bilgi alan Bulut, yatırımcıları kente davet etti.
Kentin ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Bulut, "Kentimizin üretim gücüne katkı sağlayan organize sanayi bölgemiz ile iş birliği içinde çalışarak Kırklareli'mizi ekonomik
ve sosyal olarak daha da ileri taşımak için hep birlikte emek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Başkan Bulut'tan OSB Ziyareti - Son Dakika
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