Başkan Büyükkılıç, Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesindeki Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

09.01.2025 14:18
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesindeki Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valiliği öncülüğünde kırsalda sayıları her geçen gün artan kadın kooperatiflerine Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin de destekleri devam ediyor.

Bu kapsamda Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, burada üretilen ürünler hakkında bilgiler aldı, üretici kadınlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaret sırasında fırsat verilen kadınların neler yapacaklarının en güzel örneklerini gördüklerini bildirdi.

Meşhur markalara ait ürünlerinin burada yapıldığını görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bizler gerek Talas Belediyesi gerekse Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflerimize her türlü desteği veriyor, üretenin yanında yer alma anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hanımefendilerimiz tarafından önce Şehitler Camisi altında güzel bir eğitim kampanyası başladı. Buraya sığmadıkları için 2 katlı belediyemize ait olan bu binayı onlara tahsis ettik. Güzel projelere imza atıyorlar. Onları tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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