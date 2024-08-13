Teleferik belediye başkanının korkulu rüyası oldu! Başına gelenlerle vaadini iptal etti - Son Dakika
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Teleferik belediye başkanının korkulu rüyası oldu! Başına gelenlerle vaadini iptal etti

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Antalya'daki teleferik kazası nedeniyle tutuklu kalan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, adaylık sürecinde teleferik projesi vaadi verdiğini ancak yaşanan kaza ve cezaevi sürecinden sonra projeyi iptal ettiğini açıkladı.

13.08.2024 13:39
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Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili 57 gün tutuklu kalan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

"İLK 3 GÜN ŞOKTAYDIK"

Adaylık için son istifa gününün 1 Aralık olması nedeniyle 28 Kasım 2023 tarihinde ANET yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğünden istifa edip aday adayı olduğunu belirten Mesut Kocagöz, "Seçimler başladı ve yaklaşık 4,5 ay evimize gidemedik zaten. Fakat 12 Nisan'da bu talihsiz kaza yaşandı" dedi.

Teleferik kazası sonrası cezaevine giren belediye başkanı, projesini iptal etti: 'T'sini ağzıma almak istemem

14 Nisan'da savcılığa çağrıldığını, nöbetçi mahkemece tutuklandığını anlatan Kocagöz, 57 gün boyunca 16 kişilik koğuşta kaldığını söyledi. Başkan Kocagöz, "Girdik, ilk 3 gün zaten anlamadık, şoktaydık. Yavaş yavaş kendimize geldik. Evle telefonla konuşma şansımız oldu. Ailemiz ziyarete geldi. Sabah 07.00'de kalkıyor, 08.00'de sayıma çıkıyorduk. Sonra kahvaltı yapıyorduk. Biraz yürüyor, volta atıyordum. İnsan başlarda kendini dinliyordu ama bir süre sonra inanılmaz şekilde o duvarlar üzerinize geliyor. Nasıl hava değerliyse, su değerliyse, özgürlüğün o kadar değerli olduğunu orada görüyorsunuz" diye konuştu.

Teleferik kazası sonrası cezaevine giren belediye başkanı, projesini iptal etti: 'T'sini ağzıma almak istemem

"TELEFERİĞİN T'SİNİ AĞZIMA ALMAK İSTEMEM"

İlk duruşmanın yapıldığı 11 Haziran'da serbest kalan Mesut Kocagöz, belediye başkan adaylığı sürecinde Kepez üstü için teleferik projesi vaadi olduğunu hatırlattı. Yaşanan kaza ve 57 günlük cezaevi sürecinden sonra bu projeyi iptal ettiğini açıklayan Mesut Kocagöz, "Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem. O teleferik kazası da aslında sistem hatası değil, operatör hatası. Yüzlerce kez durdu orası, çünkü ani hava değişikliğine duyarlı bir yer teleferik. Meteoroloji bize bilgi verir, fırtına çıkacak, ne yapacaksınız? Millet havada, durdurursunuz. Oranın kurtarma motoru ile tahliye edersiniz, manuel. Bu kadar basit aslında. Bu arkadaşımız ikinci kez bastı ya, çalıştırmasaydı kaza olmayacaktı" diye konuştu.

Teleferik kazası sonrası cezaevine giren belediye başkanı, projesini iptal etti: 'T'sini ağzıma almak istemem

CEZAEVİNDE "VOLTA" ANISI

Cezaevinde çok vakit olduğu için çok dizi izlediklerini de anlatan Kocagöz, izledikleri arasında 'İnci Taneleri' dizisi olduğunu belirterek, " Yılmaz Erdoğan, dizide anlatıyor. Cezaevinde kalmış ya, '11 adım atıyorsun 12'ncisi yok' dedi. Oradan bizim koğuştan mahkum bir arkadaş, 'Ya bizim kaç adım volta be' dedi. Millet kaç yıldır kalıyor ama dikkat etmemiş. '16' dedim. Sabahleyin tabii herkes aşağıda. Biliyorum herkes sayıyor. 'Vallahi doğru çıktı ya başkan' diyorlar. 'Bizde de 16 atıyorsun 17 yok' dedim" dedi.

Teleferik belediye başkanının korkulu rüyası oldu! Başına gelenlerle vaadini iptal etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Teleferik belediye başkanının korkulu rüyası oldu! Başına gelenlerle vaadini iptal etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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