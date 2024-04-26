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Başkan Demir eldivenlerini giyerek çöp topladı

ARDAHAN - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, elleriyle çöp topladı.

Ardahan Belediyesi "Ardahan'ı Birlikte Güzelleştirelim" sloganıyla bahar temizliği çalışması başlattı. Vatandaşlarla birlikte çöp toplayan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Temiz bir çevrede yaşamak herkesin hakkı" dedi.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen bahar temizliğine katılan Başkan Demir, etkinliğe katılanlarla birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla eldivenlerini giydi, eline çöp torbasını aldı, çöp topladı. Temizlik çalışmaları kapsamında Milli Egemenlik Parkı dip bucak temizlendi.

Başkan Faruk Demir, farkındalık etkinliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle şehrimizde bahar temizliği başlatıyoruz. Profesyonel işçilerimizin dışında biz yöneticiler olarak uygun olan günlerde ilimizde ki parklarda temizlik çalışması yapacağız. İş yerlerinin önüne sigara izmaritlerinin atılması için küllükler koyduk ama vatandaşlarımız yine yerlere atıyor. Buradan Gürcistan'a gittiğinde aynı sigarayı yere atmayan hemşerilerimizden burada da aynı hareketi bekliyoruz. Çevre kirliliği konusunda cezai işlem gibi yöntemlere başvurabiliriz. Belediyemizin en büyük masrafı temizliğe gidiyor. Harcadığımız her kuruş vatandaşımızdan alınan paralar. Şehrimizi temiz tutarsak bu paraları farklı yerlere kullanabiliriz. Talimat verdik kurum içerisinde ki birimlerimizde fazla eleman varsa temizlik çalışmalarında kullanacağız. Yan gel yat olayı olmayacak gerekirse 3 kişilik işi 1 kişi yapacak. Ardahan pırıl pırıl olana kadar belediye başkanından odacısına kadar herkesle birlikte temizlik işlerine ağırlık veriyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız çevremizi temiz tutalım, çöplerimizi çöp kutularına atalım" diye konuştu.