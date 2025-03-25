Başkan Eşki, Yeşilova'da İftar Programında Müjdeler Verdi - Son Dakika
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Başkan Eşki, Yeşilova'da İftar Programında Müjdeler Verdi

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilova Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında yeni pazar yeri, düğün salonu ve sağlık ocağı projelerini müjdeledi. Ayrıca, İzmir'in en büyük bisiklet performans parkının da kısa sürede tamamlanacağını duyurdu. İftar sonrası sahnelenen Hacivat-Karagöz gösterisi ise çocuklardan ilgi gördü.

25.03.2025 12:44  Güncelleme: 14:30
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilova Mahallesi'ndeki iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan'ın birlik ve paylaşım ruhuna vurgu yaptı. Mahalleye yeni bir pazar yeri, düğün salonu ve sağlık ocağı kazandıracaklarını müjdeleyen Eşki, ayrıca İzmir'in en büyük bisiklet performans parkının kısa sürede tamamlanacağını duyurdu. İftarın ardından sahnelenen Hacivat-Karagöz gösterisi ise özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği iftar buluşmaları kapsamında Yeşilova Mahallesi'ndeydi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Eşki, Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olduğunu vurguladı. İftar programına katılan vatandaşlar, oruçlarını Başkan Eşki'nin yaptığı dua ile açtı.

Yeni pazar yeri, düğün salonu ve sağlık ocağı

Başkan Eşki, Yeşilova Mahallesi'nde uzun yıllardır beklenen pazar yeri ihtiyacının bu dönemde çözüleceğini müjdeledi. Projenin tüm yazışmalarının tamamlandığını ve son aşamaya gelindiğini belirten Başkan, "Pazar yerini üstte düğün salonu, altta sağlık ocağı ile birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

İzmir'in en büyük bisiklet performans parkı geliyor

Yeşilova'ya kazandırılacak bir diğer önemli yatırım ise İzmir'in en büyük pumptrack parkı olacak. Projenin 1-2 ay içinde tamamlanacağını belirten Başkan Eşki, "Bu park sadece Bornova'ya değil, tüm İzmir'e değer katacak. Türkiye'nin farklı şehirlerinden bisiklet tutkunlarını buraya çekecek" ifadelerini kullandı.

Hacivat-Karagöz gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü

İftar sonrası sahnelenen Hacivat-Karagöz gösterisi, özellikle çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Başkan Eşki, "Çocuklarımız saatlerce internet ve ekran başında zaman geçirmek yerine geleneksel kültürümüzü yaşatan oyunlarla vakit geçirsin" diyerek ailelere de mesaj verdi.

Yeşilova Mahalle Muhtarı Sevda Korkmaz ise Başkan Eşki'ye teşekkür ederek, "Mahallemize yaptığı hizmetler ve bizleri bu güzel sofrada buluşturduğu için minnettarız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Eşki, Yeşilova'da İftar Programında Müjdeler Verdi - Son Dakika

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