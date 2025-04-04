Başkan Kaya'dan İller Bankası'na Adalet Çağrısı

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 2025 yılı İller Bankası (İLBANK) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, muhalif belediyeler olarak adaletsiz uygulamalar ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bu devletin vatandaşları olmaktan, belediye başkanları olmaktan şeref duyan, onur duyan insanlarız ama üvey evlat muamelesi görmeyi hak etmediğimizi de ifade etmek istiyorum. İller Bankası'ndan adaletli ve hakkaniyetli bir yönetim sergilemesini bekliyoruz" diye konuştu.

2025 yılı İller Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Başkan Kaya, şunları kaydetti:

"İller Bankası adına konuşan yetkilileri dinledim, 'Para bol' diyorlar, özkaynak sıkıntısı olmadığını ifade ediyorlar. Ama bu bankanın ortakları olarak, belediye başkanları olarak biz bu kaynaklara ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Samimi, net, açık, amasız, fakatsız söylüyorum; bir yıllık belediye başkanıyım, 66 personelim bu yıl emekli oldu. Emekli olan personelimin ikramiyelerini ödeyebilmek için İller Bankamıza üç defa gittim. En sonunda sayın Genel Müdürümüzün inisiyatifiyle son anda teminat mektubu alabildim. Ama şehrimde AKP'li belediye başkanı arkadaşlarım var, onlarla konuşuyorum, onlar yüzde 25, 26, 27'yle İller Bankamızdan kredi kullandıklarını ve sorunu o şekilde çözdüklerini söylüyor. Ama ben İller Bankamızdan teminat mektubu aldım ve o teminat mektubuyla gittim yüzde 45, 46 ile bankadan faizli para almak zorunda kaldım. Bu büyük bir adaletsizliktir, bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum."

İller Bankası'nın karının belediyelere nasıl ve neye göre dağıtıldığını da soran Kaya, şöyle devam etti:

"İller Bankamızın kanununun üçüncü bölümün 3'üncü maddesinde çeşitli hükümler var. Burada İller Bankamızın her yıl elde ettiği karın yüzde 51'inin hibe olarak belediyelere dağıtılması gerektiğini ifade eder. Şimdi buradan şunu sormak istiyorum: 2024 yılı karı yanılmıyorsam, 17,4 milyar olarak açıklandı. Bu 17,4 milyarlık kar, hangi belediyelere ve neye göre dağıtılacaktır? Bugüne kadar hangi belediyeler bu hibelerden faydalanmıştır? Bunların da şeffaf bir biçimde açıklanmasını rica ediyorum. Benim bildiğim, hiçbir muhalif belediye başkanına o hibelerden bir lira verilmediği yönünde. Burada bir hakkaniyetsizlik var, bunu da lütfen hepimiz değerlendirelim, özeleştirimizi yapalım.

Arkadaşlarım ifade ettiler, bu devlet hepimizin. Bu devletin vatandaşları olmaktan, belediye başkanları olmaktan şeref duyan, onur duyan insanlarız ama üvey evlat muamelesi görmeyi de hak etmediğimizi ifade ediyorum. Hakkaniyetli olunması gerektiğini ifade ediyorum. Ayrıca yine Maliye Hazinesi'nden, belediyelerimize verilmek üzere İller Bankamıza paralar gönderiliyor. Bu paralar hangi tarihte İller Bankamıza geliyor ve İller Bankamız bu paraları ne kadar tuttuktan sonra belediyelerimizin hesabına gönderiyor? Bu konularda şeffaf bilgiler tarafımıza iletilirse memnun olurum. Adaletli, hakkaniyetli bir yönetim sergilemeniz dileğiyle, hepinize çok teşekkür ediyorum."