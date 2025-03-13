Başkan Kotan, Öğrencilerle İftarda Buluştu - Son Dakika
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Başkan Kotan, Öğrencilerle İftarda Buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin evine konuk olarak iftar yaptı. Kotan, gençlerle aynı sofrada buluşmanın önemine vurgu yaptı ve onların sorunlarını dinledi.

13.03.2025 12:40
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin evine konuk oldu. İftar yemeğini kendi hazırlayan Başkan Kotan, "Öğrencilerimizle aynı sofrada buluşmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Başkan Kotan, Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan gençlerin evine konuk olarak gençlerle iftar yaptı. Kotan'ın gençlerle buluşmasına CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, CHP Gençlik Kolları Antalya İl Başkanı Onur Kayar ve CHP Gençlik Kolları Konyaaltı İlçe Başkanı İsmail Koçak da eşlik etti. Dayanışmanın ön plana çıktığı akşamda, başkanlar iftar yemeklerini birlikte hazırladı.

İnşaat Mühendisi öğrencisi Umut Polat, İnşaat Mühendisi öğrencisi İbrahim Efe Özdemir, Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Kaan Erkan ve Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencisi Emirkan Topal'ın evinde gerçekleşen iftar buluşmasında, Başkan Kotan gençlerin sorunlarını yanıtladı ve taleplerini dinledi.

Her zaman gençlerin yanında olduklarını, onların fikirlerinin ve beklentilerinin kıymetli olduğunu vurgulayan Kotan, "Gençlerin ne yaşadığını ve hangi sıkıntılarla mücadele ettiğini yakından bilmek zorundayız. Gençler bizim yol arkadaşımız. O yüzden onların hayalleri ve beklentileri bizim yol haritamız olmalı. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi.

Çözüm üretmek için sahada olduğunu dile getiren Kotan, "Birlikte gülmek ve dertleşmek için buradayız. Bu sofralar dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneğidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Kotan, Öğrencilerle İftarda Buluştu - Son Dakika

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