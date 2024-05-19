Başkan Mandalinci, genç yüzücülerle antrenman yaptı

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(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yenilenen Binnaz Karakaya Kapalı Yüzme Havuzu'nda genç yüzücülerle antrenman yaptı.

Yenileme çalışmalarının ardından geçen ay hizmete giren Binnaz Karakaya Kapalı Yüzme Havuzu'nu ziyaret eden Başkan Mandalinci, Bodrum Yüzme İhtisas Kulübü sporcularının antrenmanına katıldı. Mandalinci, sporcularla havuzda Türk bayrağı açıp 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Mandalinci burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yüzücü kardeşlerimle birlikte güzel bir havuz antrenmanı yaptık. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Bunu, sözde değil özde yaptığımız davranışlarla gösteriyoruz. Bugün de genç kardeşlerimle birlikte çok güzel bir antrenman yaptık. Biz, burada aslında Atatürk nesilleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Sporla, doğayla, Bodrum ile iç içe saygılı, ahlaklı, kültürlü gençlerin yetişmesine fırsat tanımaya gayret ediyoruz. Ben, genç kardeşlerime buradan verdiğim sözü tekrarlıyorum: Hangi spor branşında bizlere ihtiyaç varsa biz, o spor branşında tesisleşerek yarının sporcularını, yarının milli takım oyuncularını yaratmaya, Bodrum'dan çıkarmaya devam edeceğiz."