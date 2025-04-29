Başkan Mutlu, Vatandaşlarla Buluştu

Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Erentepe Mahallesi'ndeki taziye evinde düzenlenen programda Mutlu, vatandaşların sorularını yanıtladı, taleplerini not aldı.

Altyapı, çevre düzenlemeleri ve sosyal hizmet konularının gündeme geldiği programda konuşan Mutlu, talepleri en kısa sürede yerine getireceklerini söyledi.

Toplantıları belirli periyotlarla farklı mahallelerde yapacaklarını belirten Mutlu, "Sizlerin memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Tüm taleplerinizin bizzat takipçisi olacağım." dedi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.