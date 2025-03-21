Başkan Tugay Kiraz'da İftar Düzenledi

(İZMİR) - Kiraz sakinleriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Refah içinde yaşadığımız, doğduğumuz andan itibaren hak ettiğimiz muameleyi gördüğümüz bir ülke istiyoruz. Bunun için çok çalışmamız lazım. Sizler yanımızda oldukça biz üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getireceğiz" dedi.

Kiraz'da düzenlenen programda vatandaşlara seslenen Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Aynı yemeği paylaşmak, eşitlik ve adalet duygusunu yaşamak çok değerli"

"Soğuk bir akşamda bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz. Fırsat buldukça bir sofranın etrafında bir arada olmalıyız. Birbirimize duyduğumuz sevgiyi, sorumlulukları hatırlamalıyız. Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak 30 ilçemizde her akşam farklı bir ilçede bu tabloyu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizle, komşularımızla bir araya geliyoruz. Kutsal ramazan ayının ülkemize bereket, şehrimize hayırlar, iyilikler getirmesini diliyoruz. Bize bu nimetleri sağlayan, yaratan bu bereketli topraklara şükranlarımızı sunuyorum. Aynı yemeği, aynı masada paylaşmak, o eşitlik ve adalet duygusunu yaşamak bizim için çok değerli.

"Yurttaşlarımızın hak ettiği muameleyi gördüğü bir ülke olsun istiyoruz"

Çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın, kıymetli tüm yurttaşlarımızın refah içinde yaşadığı, doğduğu andan itibaren hak ettiği muameleyi gördüğü bir ülke olsun istiyoruz. Bunun için elbette ki tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, edilen duaların katkısı olacaktır. Ama bizler, bu dönem görev verdiğiniz belediye başkanları ve sorumluluk taşıyan arkadaşlar olarak biliyoruz ki çok çalışmamız lazım. Tek ihtiyacımız sizlerin manevi desteği. Sizler yanımızda oldukça bizler üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getireceğiz. Ben Kiraz, İzmir ve Türkiye ile gurur duyuyorum."

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun ise "Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren iftarda sizlerle birlikteyiz. Göreve geldiğimiz günden beri Kiraz'ı hak ettiği yere kavuşturmak için çalışıyoruz. Önümüze çıkan engelleri Kiraz sevdasıyla aşarak ilerlemeye devam edeceğiz. İftarın bereketini bizlerle paylaşan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gaziler, Tugay'a günün anısına Türk bayrağı armağan etti.