Başkan Tugay Kiraz'da İftar Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Tugay Kiraz'da İftar Düzenledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kiraz'da düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek, refah içinde bir ülke hedefi için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı. Tugay, aynı yemeği paylaşmanın eşitlik ve adalet duygusunu güçlendirdiğini belirtti.

21.03.2025 15:54  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Kiraz sakinleriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Refah içinde yaşadığımız, doğduğumuz andan itibaren hak ettiğimiz muameleyi gördüğümüz bir ülke istiyoruz. Bunun için çok çalışmamız lazım. Sizler yanımızda oldukça biz üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getireceğiz" dedi.

Kiraz'da düzenlenen programda vatandaşlara seslenen Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Aynı yemeği paylaşmak, eşitlik ve adalet duygusunu yaşamak çok değerli"

"Soğuk bir akşamda bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz. Fırsat buldukça bir sofranın etrafında bir arada olmalıyız. Birbirimize duyduğumuz sevgiyi, sorumlulukları hatırlamalıyız. Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak 30 ilçemizde her akşam farklı bir ilçede bu tabloyu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizle, komşularımızla bir araya geliyoruz. Kutsal ramazan ayının ülkemize bereket, şehrimize hayırlar, iyilikler getirmesini diliyoruz. Bize bu nimetleri sağlayan, yaratan bu bereketli topraklara şükranlarımızı sunuyorum. Aynı yemeği, aynı masada paylaşmak, o eşitlik ve adalet duygusunu yaşamak bizim için çok değerli.

"Yurttaşlarımızın hak ettiği muameleyi gördüğü bir ülke olsun istiyoruz"

Çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın, kıymetli tüm yurttaşlarımızın refah içinde yaşadığı, doğduğu andan itibaren hak ettiği muameleyi gördüğü bir ülke olsun istiyoruz. Bunun için elbette ki tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, edilen duaların katkısı olacaktır. Ama bizler, bu dönem görev verdiğiniz belediye başkanları ve sorumluluk taşıyan arkadaşlar olarak biliyoruz ki çok çalışmamız lazım. Tek ihtiyacımız sizlerin manevi desteği. Sizler yanımızda oldukça bizler üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getireceğiz. Ben Kiraz, İzmir ve Türkiye ile gurur duyuyorum."

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun ise "Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren iftarda sizlerle birlikteyiz. Göreve geldiğimiz günden beri Kiraz'ı hak ettiği yere kavuşturmak için çalışıyoruz. Önümüze çıkan engelleri Kiraz sevdasıyla aşarak ilerlemeye devam edeceğiz. İftarın bereketini bizlerle paylaşan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gaziler, Tugay'a günün anısına Türk bayrağı armağan etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Politika, Güncel, Yaşam, Refah, İzmir, İftar, Kiraz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Tugay Kiraz'da İftar Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:52 Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
16:47 Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
16:45 CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
16:11 Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
16:09 İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 14:46:30. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Tugay Kiraz'da İftar Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement