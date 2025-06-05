Başkan Tutdere, Bayram Öncesi Personeliyle Bayramlaştı

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı öncesi belediyenin çeşitli birimlerini ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı öncesi belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan personelle bayramlaştı. 6 Şubat Depremleri'nin ardından Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasında belediye personelinin önemli bir rol üstlendiğini belirten Tutdere, özverili çalışmalarından dolayı personeli tebrik etti. Tutdere, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Şehrimizin ve kurumumuzun koşulları ağır, ancak tüm zorluklara rağmen halkımız için özveriyle çalışıyorsunuz. Her biriniz bulunduğunuz alanda en iyisini yapmaya gayret ediyorsunuz. Belediyemizin sahadaki gücü sizlersiniz. Hepiniz emek veriyorsunuz, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

"Bizler büyük bir aileyiz"

Personelin yalnızca kamu görevini yerine getirmediğini, aynı zamanda kentin yeniden inşasında büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Tutdere, "Bu dönemde belediyecilik sadece teknik bir iş değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk. Sizler, bu kentin yeniden inşasında belediyemizin lokomotif gücüsünüz. Bizler büyük bir aileyiz, omuz omuza vererek bu şehri ayağa kaldıracağız. Hepinize teşekkür ediyor, ailenizle birlikte sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.