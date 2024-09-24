Başkan Ünlüce'den Esnafa Destek Ziyareti - Son Dakika
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Başkan Ünlüce'den Esnafa Destek Ziyareti

Başkan Ünlüce\'den Esnafa Destek Ziyareti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ahilik Haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Ziyarette esnafın sorunları ele alındı ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

24.09.2024 15:16  Güncelleme: 15:18
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ahilik Haftası kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Esnafın sorunlarına ve beklentilerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Başkan Ünlüce, Ahilik kültürünün köklü tarihine vurgu yaparak esnafın toplumun temel direklerinden biri olduğunu söyledi. Görüşmede, esnafın sürdürülebilir bir ekonomik düzende var olabilmesi için iş birliği önemine dikkat çekildi.

Başkan Ünlüce, esnafın karşılaştığı zorlukları dinlemekten ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ahilik kültürü, dayanışmayı, yardımlaşmayı ve birlikte hareket etmeyi temel alır. Eskişehir esnafı da bu kültürün en güzel örneklerini yaşatıyor. Biz de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız ve onların taleplerini dinleyerek çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Ekrem Birsen, Başkan Ayşe Ünlüce'ye Ahilik Haftası vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyareti için teşekkürlerini ileterek ay yıldızlı plaket hediye etti ve "Bugüne kadar yerel yönetimlerden aldığımız desteğin artarak devam edeceğine inancım tam" dedi.

Başkan Ünlüce, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından düzenlenen çelenk bırakma, şiir ve şed kuşanma törenine de katıldı. Kutlamalar, Valilik önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende "yılın ahisi" seçilen Halil Kılıç ile "yılın ahi bacısı" Ayşe Saracık şed kuşandı. Ayrıca, "yılın onursal ahisi" Muharrem Yılmaz, "yılın kalfası" Fatma Nur Kızılay ve "yılın çırağı" Yusuf Koç'a plaket verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Ünlüce'den Esnafa Destek Ziyareti - Son Dakika

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