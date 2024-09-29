Başkan Ünlüce, İtfaiyecilik Haftası\'nı Kutladı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen kutlamaya katıldı. Burada itfaiye personeli ile pasta kesen Başkan Ünlüce, "Büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla çalışan itfaiye personelimizin 310'uncu yılını kutluyorum" dedi.

"İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Haftası" etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Vekili Recai Erdir, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Tezcan Al, daire başkanları ve itfaiye personeliyle bir araya geldi. Başkan Ünlüce, itfaiye personelinin büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek 310'uncu yılını kutladı. Personelle birlikte pasta kesen Başkan Ünlüce, "Yaşama sahip çıkmak için fedakarca çalışan kahraman itfaiye personelimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Hafta kapsamında açılan fotoğraf sergisini gezen Başkan Ünlüce, arama kurtarma köpeğiyle yakından ilgilenirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Ünlüce, itfaiye araçlarını ve ekipmanlarını da inceleyerek İtfaiye Dairesi Başkanı Tezcan Al'dan bilgi aldı.