Başkan Ünlüce, Kadınlar Platformu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Ünlüce, Kadınlar Platformu'nu Ziyaret Etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 14 Şubat Sevgililer Günü için Adalar'da açılan stantları ziyaret ederek kadınların el emeği ürünlerini inceledi ve destek sözü verdi.

13.02.2025 14:58  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Üretici Kadınlar Platformu'nun 14 Şubat Sevgililer Günü için Adalar'da açtığı stantları ziyaret etti. Kadınların el emeği ürünlerini tek tek inceleyen Başkan Ünlüce, "Kadınlar ürettikçe biz destekleyeceğiz. Ne mutlu üreten kadınlara ne mutlu emeğine sahip çıkanlara" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Üretici Kadınlar Platformu üyeleri, Adalar'da stant açtı. Stantları ziyaret eden Başkan Ünlüce, kadınların emeğinin önemine vurgu yaptı. Ürünleri çok beğenen ve kadınları tebrik eden Ünlüce, "Kadınlar ürettikçe biz destekleyeceğiz. Ne mutlu üreten kadınlara ne mutlu emeğine sahip çıkanlara! Kadınlarımızın on parmağında on marifet var. Hepsini yürekten kutluyor ve ilgileri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Platform üyeleri de Başkan Ünlüce'nin her zaman üreten kadının yanında olduğunu belirterek, destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Etkinlikler, Eskişehir, Belediye, Ekonomi, Güncel, Adalar, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Ünlüce, Kadınlar Platformu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
15:34 46 pozisyonun kaydı istendi Galatasaray’dan TFF’ye tarihi başvuru 46 pozisyonun kaydı istendi! Galatasaray'dan TFF'ye tarihi başvuru
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
23:19 Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:56 Okan Buruk’tan Mertens’in penaltısı için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:50 Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 16:18:28. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Ünlüce, Kadınlar Platformu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.