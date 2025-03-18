Başkan Zencirci, Ortaklar Mahallesi'nde İftara Katıldı

(AYDIN)- Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Ortaklar Mahallesi'nde ikamet eden Abdullah Selçuk'un daveti üzerine iftara konuk oldu.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Başkan Zencirci, Ortaklar Mahallesi'nde ikamet eden Abdullah Selçuk'un daveti üzerine iftara konuk oldu. Başkan Zencirci, iftar yemeğine davetli diğer Ortaklarlı misafirler ile sohbet etti.

"Hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmak büyük bir mutluluk"

İftarda birlik ve dayanışma mesajı veren Zencirci, "Ramazan ayı, paylaşmanın ve kaynaşmanın en güzel zamanlarından biri. Bugün Ortaklar Mahallemizden Sayın Abdullah Selçuk Bey'in daveti üzerine iftar sofrasına konuk olduk. Kendisinin ve kıymetli ailesinin gösterdiği yüksek misafirperverlik ve sıcak karşılama için teşekkürlerimi sunuyor, hanelerine hayır ve bereket diliyorum. Ortaklarlı hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizler için her zaman büyük bir mutluluk" dedi.