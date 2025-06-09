Başkan Zeyrek Hayatını Kaybetti

1) BAŞHEKİM PROF. DR. TOPÇU'DAN AÇIKLAMA

Manisa'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, bir açıklama yaptı. Başhekim Topçu, açıklamasında, "Geçen cuma günü saat 23.30'dan itibaren devam eden Başkanımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi ve yoğun bakıma alınması süreci, bugün saat 17.05 itibariyle sona erdi. Tüm müdahalelere rağmen dönemeyen Sayın Başkanımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

'BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN'

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeybek ise acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zeybek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamın kanını yerde bırakmayın" dedi.

'YÜREĞİM YANIYOR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Zeybek'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan; Zeyrek'in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmenin partisi CHP'nin resmi sayfasından ilerleyen saatlerde yapılacak paylaşımla duyurulacağı bildirildi.